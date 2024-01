Seis pessoas encarceradas em acidente de viação em Gondomar

De acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, pelas 08:15 três das vítimas já tinham sido retiradas dos veículos e estavam a ser assistidas no local pelo Instituto Nacional Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte disse igualmente desconhecer a gravidade das vítimas.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 8, na União de Freguesias de Melres e Medas, em Gondomar, foi recebido pela proteção civil às 07:21.

Segundo a proteção civil, pelas 08:20 estavam no local do acidente 34 elementos apoiados por 15 veículos dos bombeiros de Melres, Valbom e Gondomar, assim como o INEM, a Polícia Municipal e a GNR.