Seixal cria Via Verde Saúde para 40 mil utentes sem médico de família

Antena 1

No concelho do Seixal, na margem sul do Tejo, existem mais de 40 mil utentes sem médico de família. Para ajudar a minimizar este problema, um grupo de profissionais de saúde implementou um projeto chamado Via Verde, no Centro de Saúde de Corroios. Com esta iniciativa é possível atender 150 utentes por dia, em consultas marcadas na véspera. O apoio às grávidas e aos bebés é um dos pontos altos neste projeto, num Centro de Saúde que recebe, por semana, 20 a 40 novas grávidas, na maioria migrantes. Reportagem de Paula Véran