"Sem efeito". Procuradora suspende inquirição de marinheiros do NRP Mondego

Os militares, que já abandonaram as instalações da PJM em Lisboa, não foram ouvidos nem constituídos arguidos.

Em causa estão dois processos separados: o processo criminal está a decorrer, tal como o processo disciplinar, que é dirigido pela Marinha.



A procuradora da 17ª secção do DIAP que dirige o inquérito decidiu que ainda não era a altura das inquirições e a diligência ficou sem efeito.Ainda não se sabe se os militares e os advogados voltarão a ser chamados para serem ouvidos. A investigação vai prosseguir e poderá ser necessário recolher mais elementos e indícios de prova.Em declarações à RTP, os advogados de defesa dos militares afirmaram que estavam satisfeitos com a decisão da procuradora."A informação que temos é que o Ministério Público está a analisar a situação e ordenou que a diligência fosse dada sem efeito", afirmou o advogado Paulo Graça.Segundo o mesmo advogado, os seus clientes não foram constituídos arguidos.. A Polícia Judiciária Militar trabalha no inquérito sob a égide do Ministério Público. A responsabilidade é do Ministério Público", frisou. Para o advogado, é "totalmente normal que a procuradora, como magistrada independente, queira ver o processo para determinar o que entender por bem".JáA defesa deixa, mais uma vez, fortes críticas à Marinha que acusa de ter apagado provas da embarcação.