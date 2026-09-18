País
Sem tripulantes. Apreendida embarcação de alta velocidade a sul de Lisboa
A embarcação foi intercetada sem tripulação a bordo e a aproximadamente sete milhas náuticas da costa, a sul de Lisboa.
A Polícia Marítima apreendeu, ao final da tarde de quinta-feira, uma embarcação de alta velocidade a cerca de 13 quilómetros da costa, a sul de Lisboa, adianta a Autoridade Marítima Nacional.
A operação, lê-se em comunicado agora difundido, foi levada a cabo pela Polícia Marítima, com o apoio da Marinha Portuguesa e em coordenação com a Polícia Judiciária.Após a interceção, a embarcação foi rebocada para Lisboa, onde tiveram lugar diligências de investigação.
Na noite de quarta-feira, a Polícia Marítima havia detetado uma lancha de alta velocidade na barra do estuário do Tejo, tendo detido os 11 tripulantes.
Além dos 11 suspeitos detidos, com nacionalidades espanhola (seis) surinamesa (um) e guianense (quatro), foi apreendida carga de apoio logístico de embarcações alegadamente usadas para o tráfico de droga.
O material apreendido incluiu equipamento sobressalente, de comunicações, géneros alimentares e combustível.
Os 11 detidos são suspeitos da prática de crimes relacionados com o tráfico de droga e apoio logístico a organizações criminosas internacionais.
No Algarve, por sua vez, a GNR detetou uma presumível "narcolancha" e apreendeu mais de 6.700 litros de gasolina.
c/ Lusa
A operação, lê-se em comunicado agora difundido, foi levada a cabo pela Polícia Marítima, com o apoio da Marinha Portuguesa e em coordenação com a Polícia Judiciária.Após a interceção, a embarcação foi rebocada para Lisboa, onde tiveram lugar diligências de investigação.
Na noite de quarta-feira, a Polícia Marítima havia detetado uma lancha de alta velocidade na barra do estuário do Tejo, tendo detido os 11 tripulantes.
Além dos 11 suspeitos detidos, com nacionalidades espanhola (seis) surinamesa (um) e guianense (quatro), foi apreendida carga de apoio logístico de embarcações alegadamente usadas para o tráfico de droga.
O material apreendido incluiu equipamento sobressalente, de comunicações, géneros alimentares e combustível.
Os 11 detidos são suspeitos da prática de crimes relacionados com o tráfico de droga e apoio logístico a organizações criminosas internacionais.
No Algarve, por sua vez, a GNR detetou uma presumível "narcolancha" e apreendeu mais de 6.700 litros de gasolina.
c/ Lusa