Semana Europeia da Prevenção de Resíduos ajuda a mobilizar escolas para a reciclagem de equipamentos elétricos

O objetivo da Semana Europeia é sensibilizar para a redução da produção de resíduos e promover a economia circular, o que passa por reduzir o consumo desnecessário, reutilizar produtos e materiais e reciclar resíduos corretamente, objetivo que se cruza com o propósito da Escola Electrão, que pretende sensibilizar para a necessidade de encaminhar corretamente para reciclagem pilhas e equipamentos elétricos, além de embalagens.

500 escolas já inscritas na 15.ª edição da campanha



As inscrições para este ano letivo continuam abertas e os estabelecimentos de ensino podem fazê-lo através do preenchimento de um formulário, na página da campanha no site do Electrão.

Ao longo de 14 anos a Escola Electrão já recolheu mais de 7.300 toneladas de resíduos, o equivalente ao peso da estrutura da torre Eiffel.







Unir esforços para reforçar a sensibilização



As escolas que combinam a participação nos dois programas - Escola Electrão e Recicla e Ganha - são beneficiadas com um ponto adicional como reconhecimento do seu compromisso com a reciclagem.

O desafio “Repórter Electrão” premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano letivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros. Já as escolas que apresentarem as três instalações mais criativas recebem um cheque prenda no valor de 200 euros.









“Liga o valor, desliga o resíduo” é uma das mensagens chave da semana temática, que acaba de integrar o Electrão como membro da comissão de acompanhamento desta iniciativa europeiaAté ao final do primeiro período escolar estão a ser dinamizadas várias iniciativas dedicadas ao tema da reciclagem de aparelhos elétricos, incluindo ações de sensibilização em 30 Escolas Electrão e visitas a unidades de reciclagem.As iniciativas de comemoração da SEPR incluem ainda a exibição do documentário “Para Onde Vai a Reciclagem”, campanhas de recolha, o lançamento de livros e jogos educativos e a divulgação de conteúdos temáticos nas redes sociais, incentivando todos a separar e entregar os equipamentos elétricos fora de uso nos locais próprios., lembra o Diretor-Geral de Pilhas e Elétricos do Electrão, Ricardo Furtado.A 15.ª edição da campanha “Escola Electrão”, que promove a correta separação e encaminhamento para reciclagem de resíduos de pilhas, baterias e equipamentos elétricos, mas também de embalagens usadas, arrancou no início do ano letivo de 2025/2026 e conta já com a inscrição de mais meio milhar de estabelecimentos de ensino de todo o país, incluindo Açores e MadeiraEsta ação de contribuir para a preservação do ambiente é convertida em prémios para as escolas que, por cada 100 quilos de pilhas, 100 quilos de lâmpadas ou 1000 quilos de equipamentos elétricos usados, recebem um cheque-prenda no valor de 75 euros.Para potenciar a sensibilização e a recolha das várias tipologias de resíduos, a campanha Escola Electrão está associada ao programa Ecovalor da EGF. O Electrão recolhe as pilhas, baterias e equipamentos elétricos e a EGF assegura a recolha das embalagens, dando às escolas participantes dos municípios servidos pelas empresas do grupo a possibilidade de ganhar prémios a dobrar.No âmbito da campanha do Electrão as escolas são também desafiadas a promover atividades de sensibilização ambiental com a comunidade escolar. É o caso da iniciativa Repórter Electrão, que convida alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem de embalagens, pilhas e equipamentos elétricos e ainda do concurso Instalação Electrão, que desafia os alunos a usar a desenvolver uma instalação criativa a partir de equipamentos usados.