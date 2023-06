Serviços mínimos garantem exames nacionais "sem sobressaltos"

Os exames nacionais do ensino secundário começam esta segunda-feira com a prova de português, no mesmo dia em que há greve dos professores às avaliações finais, para a qual o tribunal arbitral determinou serviços mínimos. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) garante que, apesar disso, está tudo preparado para começarem as provas nacionais.

"As escolas e os alunos estão preparados para realizar, a partir de hoje, os exames nacionais", garantiu Filinto Lima, em entrevista à RTP. "Na verdade foram convocados, pela DEGAE, serviços mínimos e os diretores escalaram professores para que, de facto, a prova de hoje e dos próximos dias possam decorrer sem sobressaltos".



Quanto aos serviços mínimos, o presidente da ANDAEP esclarece que os serviços mínimos "esvaziam as ambições dos sindicatos" e a greve de professores. E estão decretados para os próximos dias também, estando professores escalados para a realização de exames.



Se a crise entre Governo e profissionais de Educação não se resolver, nomeadamente com a intervenção do presidente da República, o próximo ano letivo poderá começar com os mesmo problemas destes últimos meses.