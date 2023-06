Greve às avaliações com serviços mínimos. Arrancam exames nacionais do secundário

, segundo o Ministério da Educação,. Cerca de 21 por cento pretendem que o exame nacional sirva para melhorar a classificação.Além do exame nacional de português do 12.º ano, estão marcados para esta segunda-feira os exames de mandarim e italiano do 11.º ano e a prova final de português – língua não materna para os alunos do 9.º ano.

Foi no final de maio que a plataforma que agrega nove estruturais sindicais dos professores, entre as quais as federações Fenprof e a FNE, anunciou greves aos exames nacionais e avaliações finais. O Ministério da Educação reagiu de imediato com o pedido de serviços mínimos.

. A Federação Nacional dos Professores considerou ilegais os serviços mínimos, tendo entretanto avançado com um recurso para o Tribunal da Relação.Na passada sexta-feira, entrevistado noe apelou a que fosse dada prioridade aos interesses dos alunos.A 12 de junho, a plataforma de nove sindicatos remeteu uma carta aberta a João Costa, na qual reivindicou a retoma do processo negocial e insistiu na recuperação do tempo de serviço. Manifestou também disponibilidade para pôr fim às paralisações, caso fossem assumidos compromissos.

“Sofremos hoje as consequências da ausência de medidas apropriadas para superar os problemas”, sustentou a plataforma na carta aberta ao ministro da Educação, enumerando matérias como a falta de docentes, o trabalho burocrático, a avaliação de desempenho, a monodocência, aposentação, concursos e a atratividade da profissão.



, vincou em conferência de imprensa o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, depois de uma reunião do secretariado nacional da federação sindical.“Identificar os problemas, calendarizar as soluções - o ministro recusou esse protocolo negocial. O ministro recusou responder à proposta que lhe foi entregue pelas organizações sindicais no dia 13 de março, no sentido de encontrarmos uma forma faseada de resolver o problema da carreira. Não respondeu sequer”, insistiu.Mário Nogueira tratou de enfatizar a recusa em aceitar o acordo proposto a 6 de junho para a recuperação progressiva da carreira.

c/ Lusa