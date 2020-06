Sete pessoas detidas em operação policial no bairro da Quinta da Fonte, em Loures

Um dos alvos das autoridades era um jovem suspeito de ter atropelado dois agentes da PSP durante a passagem de ano e que, hoje, acabou por ser detido.



O bairro da Quinta da Fonte foi cercado por dezenas de elementos das forças de segurança por volta das 7h00. O bairro da Quinta da Fonte foi cercado por dezenas de elementos das forças de segurança por volta das 7h00. Foram fiscalizados todos os automobilistas e veículos que entravam e saíam do bairro. A operação terminou por volta das 9h00.





Em comunicado da Polícia Judiciária, entretanto remetido às redações, pode ler-se que foram identificados e detidos "sete homens, de 18 a 24 anos de idade, por fortes indícios da sua participação em diversos factos que configuram a prática de crimes de homicídio, na forma tentada, roubo qualificado, posse de armas proibidas e incêndios".



"Nesta operação policial, designada Tenaz, foram efetuadas várias buscas domiciliárias e executadas diversas apreensões importantes, nomeadamente de armas de fogo e brancas, munições e dezenas de doses de produto estupefaciente, tendo sido recuperados, igualmente, alguns bens roubados e recolhidos elementos de relevante natureza probatória", acrescenta a mesma nota.



A polícia de investigação criminal afirma que vai "prosseguir as várias investigações a que procede, no âmbito das quais estas diligências foram agora realizadas".



