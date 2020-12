Sexta às 9. Atrasos da Segurança Social geram quase 2400 queixas

Um outro caso é de alguém que está há um ano à espera de uma junta médica.



Estas situações tornam-se tanto mais graves num país onde o desemprego aumentou desde a pandemia. Há hoje mais 103 mil inscritos no centro de Emprego do no ano passado.



Também por causa da COVID-19, o atendimento presencial na Segurança Social é hoje feito só por marcação prévia ao Portal da Queixa, desde o primeiro Estado de Emergência decretado a 18 de março e até hoje, chegaram quase 2400 reclamações contra a Segurança Social, mais novecentas que no ano passado, atrasos e mau atendimento lideram as queixas.



Mas há mais números que a pandemia agravou. A Provedora da Justiça regista um aumento dez vezes superior de queixas de atrasos nas juntas médicas em relação ao ano passado.



O número disparou de 22 para 214 queixas. Situação que já levou a Provedora a pedir ao governo medidas urgentes para resolver a situação de muitos portugueses.