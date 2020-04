Sexta às 9. Contágio em clínica levou a morte de imunologista Maria de Sousa

E o argumento do primeiro-ministro resume-se a esta frase, que alerta para os riscos de uma segunda vaga que o país ainda enfrenta.



Até porque Portugal continua com várias cadeias de contágio ativas. Só esta clínica de hemodiálise no Restelo terá provocado infeções de Covid-19 a 30 pessoas e quatro mortes.



Entre elas, estava a maior imunologista portuguesa, Maria de Sousa.