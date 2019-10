Sexta às 9. Contrato de lítio sob suspeita

Aos intervenientes diretos do governo na atribuição desta polémica licença, o Sexta às 9 descobriu agora mais um: Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização.



Acusado no caso "Galp gate" por recebimento indevido de vantagem, assume ao Sexta às 9 que se tornou consultor da empresa vencedora da licença, antes da assinatura do contrato com o Estado.



Nega ter influenciado o processo, mas admite conversas informais com os seus ex-colegas de governo. Certo é que o seu ex-chefe de gabinete é hoje chefe de gabinete do ministro Pedro Siza Vieira.