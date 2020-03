Sexta às 9. Covid-19 fora de controlo nos lares de idosos em Portugal

Apesar de se terem tornado o centro da epidemia, a diretora-geral da Saúde assume que não sabe quantos idosos já morreram nestas instituições, nem sequer quantos lares estão infetados.



O Sexta às 9 contabilizou, para já, 13 mortes e 269 casos positivos em lares legais. Mas este número pode estar muito longe da realidade.



Aqui não entram dados dos lares ilegais que são mais do que os legais.



O governo ainda hoje assumiu que das 76 mortes registadas, sessenta e uma são referentes a pessoas com mais de 70 anos.



E adiou o pico da pandemia para maio, o que agrava as previsões num país como Portugal, que é o quarto mais envelhecido de todo o mundo, logo a seguir à Itália que já contabiliza o triplo das mortes da China.



De acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas, em Portugal há dois milhões e 240 mil pessoas com mais de 65 anos. Desses, 313 mil têm mais de 85 anos.



Este é, sem duvida, o grupo de maior risco. E é também aquele que sentiu as maiores falhas do Estado nesta primeira semana do estado de emergência.