Sexta às 9. Dois membros do Governo investigados por negócios de lítio e hidrogénio

Os dois governantes já eram alvo de suspeitas de corrupção e tráfico de influências desde 2019, altura em que abriram caminho a uma concessão de lítio em Montalegre, um caso que foi revelado em primeira mão pelo Sexta às 9.



O Ministério Público suspeita agora que Matos Fernandes e João Galamba tenham criado condições para favorecer as grandes empresas de energia do país na construção de uma central de hidrogénio verde em Sines, que vai contar com ajudas ilimitadas do Estado.



De fora do projeto ficou o holandês que trouxe a ideia ao Governo logo no início de 2019.



Em exclusivo ao Sexta às 9, Marc Rechter admite que a atual estratégia nacional de hidrogénio se confunde com o seu próprio projeto e admite ter contratado um ex-adjunto de João Galamba para trabalhar com ele, que se despediu logo que o holandês foi afastado pelo Executivo.



O Ministério Público suspeita que Carlos Calder tenha sido colocado na empresa de Marc Rechter como uma espécie de infiltrado do Governo que garantiu o fluxo de informação privilegiada para o consórcio H2 Sines, que veio a ser formado sem o autor do projeto original.