Sexta às 9. Empresário lembra que não foi infetado "por querer"

Tratou-se do doente, considerado numero um, do foco infecioso de Felgueiras e Lousada.



A jornalista Sandra Felgueiras entrevistou-o em direto no programa Sexta às 9.



Casimiro Sousa esteve em trabalho em Milão, Itália, e diz que só sentiu "sintomas fortes" alguns dias depois de regressar. Antes disso pensou que estava com a gripe "habitual" desta época do ano.



O empresário recusa qualquer responsabilidade no contágio generalizado em Felgueiras a pessoas da sua própria família e funcionários, já que "se é verdade que fui eu que apanhei o vírus, eu não o fiz por querer, não é".



"Para mim, os que me acusam ou deixam de acusar, passa-me ao lado", acrescenta. "O que eu quero é ficar bem e que a minha família fique bem e ponto final".



"Tinha ido a Milão, eu e muita gente, e não se tinham revelado sintomas em ninguém, lembrou".



Casimiro Sousa acabou por ir para o hospital de São João no Porto, na própria viatura, "porque o médico de Felgueiras disse que eu tinha de ir sozinho no meu carro".



O empresário sente-se bem, depois das duas últimas análises terem tido resultado negativo, mas vai continuar a estar "resguardado".