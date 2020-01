Sexta às 9. MP investiga atribuição de fundos comunitários a minimercado de deputado em Mortágua

A Policlínica Santa Columba, pertencente ao pai e ao irmão do deputado, também recebeu mais de 170 mil euros.



Em Santa Comba Dão, de onde é natural, José Rui Cruz é ainda acusado de nepotismo. O facto é que as empresas da família, a começar pela Policlínica até à empresa Fruta Cruz II, da qual o deputado chegou a ser sócio-gerente, são fornecedoras até à data do centro paroquial e social são Joaninho, do qual José Rui Cruz chegou a ser vice-presidente.