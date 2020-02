Sexta às 9. Suspeitas de irregularidades graves na Quercus

O Sexta às 9 teve acesso ao extrato do cartão de crédito que o ex-presidente, e mais recentemente ex-tesoureiro, usou para alegadamente pagar despesas pessoais.



João Branco manteve uma relação contratual com uma empresa que abriu e que, mais tarde, vendeu à filha, sendo ainda hoje gerida pela própria mulher.



Mais recentemente, pagou serviços ao irmão. Portanto, trata-se de uma teia de interesses familiares que culminou com a demissão de João Branco, este fim de semana, do cargo de tesoureiro da Quercus, já depois de ter sido contactado pelo Sexta às 9.