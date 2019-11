Sexta às 9. Teia de relações e contradições no caso do negócio do Lítio

Foto: Reuters

O ex-ministro da economia Álvaro Santos Pereira desmente o Governo português que, ao longo das ultimas semanas tem afirmado que foi obrigado a assinar o contrato definitivo de exploração de lítio em Montalegre com a empresa LusoRecursos Portugal Lithium. Pela primeira vez, o empresário que ganhou a concessão a 35 anos quebra o silêncio ao Sexta às 9 e assegura que nunca pagou nada a ninguém.