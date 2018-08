Silves: Articulação foi a palavra-chave

A Presidente da Câmara de Silves recorda que “trabalhamos com populares”.



“Temos uma relação muito próxima com algumas pessoas que têm máquinas de rasto e é com esses que nós, de certa forma, conseguimos intervir neste fogo que aqui tivemos”, afirmou Rosa Palma à RTP.



A autarca defende que antes de se definir o que se deve fazer “primeiramente temos que avaliar aquilo que foi feito e como se desenrolou perante a situação do incêndio”.



“É muito importante que as pessoas possam fazer esta avaliação. Este diagnóstico para que nos possamos ver aquilo que não correu tão bem. Aquilo que poderia correr melhor e o que não correu tão bem, o porque de não correr bem”, acrescentou.



Segundo a presidente da Câmara de Silves “é muito importante fazer esta avaliação. É a partir daqui é que se poderá começar a falar de ordenamento da floresta, estratégias diferentes”.



Rosa Palha frisa que “o posto de comando tem que fluir com pessoas que tenham conhecimento do próprio território. Porque todas as pessoas que agiram aqui, agiram e tiveram dedicadas de boa fé. Deram tudo por tudo. Só que, por vezes, não conhecem o território. O território tem determinadas situações que são as pessoas locais, são os próprios que aqui estão que têm esse conhecimento e é ai que se deve fazer o elo de ligação. Tem de ser por aí”.



Em Silves arderam 10 mil hectares de terrenos.