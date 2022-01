SIM compreende demissão em bloco de 12 médicos do hospital de Beja

SIM compreende demissão em bloco de 12 médicos do hospital de BejaO Sindicato Independente dos Médicos compreende perfeitamente a decisão dos 12 chefes de equipa do Hospital de Beja que pediram hoje a demissão. Roque da Cunha lembra que estes os médicos têm excesso de trabalho e que isso têm fortes implicações no trabalho do dia-a-dia.Roque da Cunha lembra ainda que Beja tem uma população muito particular o que implica mais cuidados de saúde.Os 12 chefes de equipa do Hospital de Beja que pediram a demissão esta terça feira vão reunir-se amanhã com o conselho de administração do hospital.Os chefes de equipa alegam falta de condições para tratar dos doentes com qualidade e segurança. Em particular devido à falta de médicos e sobrecarga de trabalho.Numa nota enviada à Antena 1 o hospital promete dar explicações sobre o assunto durante o dia de amanha, depois da reunião com os médicos.