Sindicato apela à mediação e continua a greve

"Não se deixem vergar. Estamos aqui duros como aço", afirmou aos jornalistas o presidente do SNMMP, Francisco São Bento.



O dirigente sindical descarta que a estrutura esteja a revelar "teimosia" e considera que a estrutura sindical não está isolada. "Os trabalhadores continuam mobilizados, continuam a acreditar", acrescentou.



"Estas empresas sobrevivem sobre as 14, 15, 16 horas que estes trabalhadores cumprem", continuou o responsável, que reiterou a possibilidade de o sindicato manter o protesto durante meses.



O sindicalista destaca que ainda não percebeu quais as razões para a retirada do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.