Sindicato dos Jornalistas acusa Governo da Madeira de pressões

Homem de Gouveia - Lusa

Em causa estão alegadas manobras de desinformação, como a negação da vinda dos aviões Canadair, ou o barramento de jornalistas no acesso a reportagens.



O presidente da delegação regional do Sindicato dos Jornalistas, Filipe Gonçalves, é o porta-voz do descontentamento.



O Sindicato apela aos jornalistas para que denunciem restrições e pressões e promete atuar, com alertas às autoridades competentes.