Sindicato dos Técnicos de Diagnóstico não acredita que Governo inviabilize regime remuneratório

O Sindicato dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica não acredita que o Governo possa inviabilizar o regime remuneratório para a carreira especial destes trabalhadores, aprovado ontem no Parlamento. O diploma tem efeitos a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano e define as regras de transição dos profissionais para a nova carreira. Apenas o PS votou contra. A Iniciativa Liberal optou pela abstenção.