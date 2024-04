Sindicato Nacional dos Farmacêuticos confiante após reunião com ministra da Saúde

"Existem uma série de problemas que estavam sistematicamente a ser adiados e, pela primeira vez, pelo menos, pareceu-nos haver vontade efetiva de olhar para as coisas e de as tentar resolver de uma forma eficaz", adiantou o presidente do SNF, Henrique Reguengo.

Falando aos jornalistas após reunir-se com Ana Paula Martins no Ministério da Saúde, em Lisboa, o sindicalista considerou que o encontro com a tutela "correu bem".

"Está a apontar-se para uma reunião já, aproximadamente, daqui a um mês. Obviamente que é um mês de distância, mas a verdade é que, se este mês de distância se vier a traduzir, efetivamente, em algo concreto, isso já é bastante mais do que aquilo que nós conseguimos nos últimos anos", salientou.

"Eu estou esperançado que, daqui a um mês, se comecem a concretizar, efetivamente, ações para que os farmacêuticos comecem a ter o tratamento que merecem no SNS, e que os utentes possam usufruir, efetivamente, daquilo que nós temos para dar", acrescentou.

Na reunião com a tutela, o SNF foi reivindicar a atualização das grelhas salariais, a contagem integral do tempo de serviço no SNS para a promoção e progressão na carreira, a adequação do número de farmacêuticos às necessidades do serviço público e o reconhecimento por parte do Ministério da Saúde do título de especialista.

A ministra da Saúde reuniu-se hoje pela primeira vez com os sindicatos representativos dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, dando início às negociações salariais reivindicadas pelas estruturas sindicais.