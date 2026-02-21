Sindicatos de polícias falam em nomeação "atípica" e esperam que Luís Neves seja "melhor que os anteriores"

Bombeiros destacam “capacidade de trabalho inexcedível”

Profissionais da Guarda surpreendidos

c/ Lusa

Em entrevista à RTP Notícias, este sábado, o presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, Bruno Pereira, considerou esta nomeação “totalmente atípica”.O responsável vincou que o ministro da Administração Interna deve ser “uma figura politicamente implantada, com grande capacidade de intervenção, coisa que o dr. Luís Neves não tem”., afirmou, acrescentando que Luís Neves “conhece o sistema, conhece os interlocutores e conhece pelo menos parte do sistema de segurança interna na dimensão relacionada com a investigação criminal”.O SPP/PSP (Sindicato dos Polícias Portugueses) espera, por sua vez, que a nomeação de Luís Neves faça com que “as negociações previstas para o início deste ano” possam ser retomadas “dentro dos moldes previstos”.“Trata-se de alguém que, sendo expectável que, se lhe for permitido pelo atual governo, possa contribuir para a resolução dos graves problemas que os polícias da PSP enfrentam e falta de atratividade da profissão em atrair e manter, em número e qualidade necessárias”, lê-se num comunicado., acrescenta o sindicato.António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, frisou que esta “não tem por tradição fazer comentários sobre os membros do Governo”, mas confessou que viu a nomeação com “alguma satisfação e expectativa”.“O dr. Luís Neves é de facto, mas é membro da Comissão Nacional de Proteção Civil, onde ouviu muitas das nossas lamentações”, disse em entrevista à RTP Notícias.António Nunes lembrou que Luís Neves esteve presente “quando foi declarada a ativação do Plano Nacional de Emergência” na sequência das tempestades que assolaram o país, “e portanto não é uma personalidade que desconheça a área do”.Na visão da Liga dos Bombeiros, Luís Neves “e tem uma forte capacidade de apreensão de imediato das situações para resolver, e isso foi o que fez ao longo da sua vida”.“Tem a possibilidade de marcar a diferença” entre os bombeiros pois é “um homem de ação”, acrescentou o presidente da liga.A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) manifestou, por seu turno, surpresa com a nomeação de Luís Neves e apelou para uma mudança de paradigma, reclamando alterações estruturais no programa do Governo.Em declarações à Lusa, o presidente da APG/GNR, César Nogueira, começou por dizer que ficaram "surpresos pela nomeação" do diretor da Polícia Judiciária para o cargo, em que poderá enfrentar desafios."Conhecemos bem o dr. Luís Neves pelas suas funções na Polícia Judiciária, mas" devido à questão do subsídio de risco, que é superior para os inspetores da PJ, o que motivou protestos da PSP e GNR, que exigiram ao Governo negociações para um tratamento igualitário.A escolha de Luís Neves para tutelar a pasta da Administração Interna, substituindo Maria Lúcia Amaral, foi conhecida este sábado, com o Palácio de Belém a anunciar que o até agora diretor da Polícia Judiciária aceitou a proposta do primeiro-ministro.