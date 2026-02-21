Luís Neves na Administração Interna. Partidos oscilam entre elogios e avisos para "muito trabalho"

Questionado sobre as posições assumidas por Luís Neves, enquanto diretor da PJ, quanto à imigração e a segurança, descartando uma correlação, José Luís Carneiro lembrou que o novo ministro “teve uma posição muito clara sobre essa matéria na Assembleia da República”.



Sistema de Segurança Interna. “Que não se ande para trás”

“O Chega vai ser implacável”

O partido de extrema-direita manifesta desde já a intenção de chamar o novo ministro à Assembleia da República.

“Condições e meios”

“A questão que efetivamente se coloca é a da política que vai ser prosseguida”, sublinha o PCP.

“País precisa de reformas concretas”

Pela Iniciativa Liberal, Mariana Leitão afirmou, nas redes sociais, que a nomeação de Luís Neves tem lugar num contexto de exigência para o país.







“A nomeação de Luís Neves para ministro da Administração Interna ocorre num momento exigente para Portugal”, assinalou a presidente dos liberais.



A nomeação de Luís Neves para Ministro da Administração Interna ocorre num momento exigente para Portugal.



O país precisa de reformas concretas, melhor coordenação, planeamento eficaz e capacidade real de resposta. É tempo de executar o que tem ficado por fazer, o país não… — Mariana Leitão (@marianalqcl) February 21, 2026

, assinalou a presidente dos liberais.

“O país precisa de reformas concretas, melhor coordenação, planeamento eficaz e capacidade real de resposta. É tempo de executar o que tem ficado por fazer, o país não aguenta continuar a viver de anúncios sem consequência”, acrescentou.





A IL, enfatizou Mariana Leitão, “acompanhará de perto” o desempenho do novo ministro da Administração Interna. “Esperamos que esteja à altura da responsabilidade e que consiga entregar os resultados que o país exige”.

“É um desafio estrutural”

“Deixou boas indicações na Polícia Judiciária”

Luís Neves “é uma personalidade forte num Governo apesar de tudo frágil”. Foi assim que o secretário-geral do PS reagiu este sábado à escolha do até agora diretor da Polícia Judiciária para a pasta da Administração Interna no Governo de PSD e CDS-PP. José Luís Carneiro manifestou a expectativa de que o novo ministro leve para o Executivo “uma cultura de serviço de Estado”.“Queria dizer que tenho a melhor das impressões do doutor Luís Neves. É um excelente profissional, a quem quero desejar as maiores felicidades.”, começou por avaliar o líder socialista, que falava aos jornalistas à margem da reunião do Conselho Estratégico do PS, no Porto.“Espero que seja bem-sucedido num Ministério que é um dos mais importantes nas funções de soberania”, acrescentou Carneiro., estimou.. É a primeira observação objetiva e factual que poderá ser demonstrada por parte do ministro da Administração Interna”, enumerou o secretário-geral do PS.“Em segundo lugar,. Diria que o doutor Luís Neves leva para o Governo uma cultura de serviço de Estado.”.José Luís Carneiro diria ainda esperar que, como Luís Neves,, que o novo responsável governativo “bem conhece”., fez notar o dirigente partidário.“Desde então, até hoje,. O exemplo mais conhecido é a Jornada Mundial da Juventude”.Questionado sobre a sucessão à frente da Polícia Judiciária, Carneiro enfatizou que “essa é uma escolha para a ministra da Justiça, que deve ser feita em diálogo com o primeiro-ministro”.“Não quero pronunciar-me sobre esse assunto”, rematou.Diante da escolha feita pelo primeiro-ministro,. Isso mesmo foi enfatizado por Rui Gomes da Silva, que começou por deixar uma nota negativa para a folha de serviço da anterior ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.“O novo ministro da Administração Interna vai ter muitospara resolver e vai ter, nesse aspeto, muito trabalho que não foi desenvolvido, anunciado, tratado pelos últimos responsáveis da pasta”, frisou., desfiou Rui Gomes da Silva., propugnou, para sustentar que o desfecho da demissão de Maria Lúcia Amaral comprova que “o Chega tinha muita razão”.“Hoje sabemos todos que. Nesse sentido,”, continuou, recordando as posições de Luís Neves sobre a ausência de ligação entre a imigração e a insegurança.. E apelamos para que o novo titular do Ministério da Administração Interna não se fique pelas perceções, não se fique pela construção de ideias que não têm qualquer correspondência com a realidade e que, atentando na realidade, tenha disponibilidade, capacidade, força, tenha empenho suficiente para resolver esses problemas”, insistiu Gomes da Silva.Por sua vez,, reagiram os comunistas em comunicado.O partido salienta a valorização dos profissionais das forças de segurança, a garantia de condições de trabalho e o reforço dos meios da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, desde logo a valorização dos bombeiros.O PCP reclamaOuvida pela RTP, a deputada do Livre Patrícia Gonçalves considerou que o nome de Luís Neves “é uma escolha positiva”. Isto porque “tem mostrado capacidade de ação, enquanto diretor da Polícia Judiciária, e tem sido um defensor dos valores democráticos e das instituições”.e temos algumas expectativas para o exercício das suas funções”, acentuou a deputada.“No entanto, o Ministério da Administração Interna é um Ministério complexo, que tem sob a sua tutela diversas forças policiais e a Proteção Civil, e sabemos que é um desafio muito grande.”, ressalvou.Também o Bloco de Esquerda teceu elogios à postura de Luís Neves enquanto diretor da Polícia Judiciária, designadamente no que o partido considera ser. Desejo-lhe boa sorte para o seu mandato”, sinalizou o coordenador do Bloco, José Manuel Pureza, em declaração remetida à agência Lusa.