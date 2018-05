Sindicatos dos médicos explicam motivos da greve desta semana

RTP07 Mai, 2018, 09:10 / atualizado em 07 Mai, 2018, 10:10 | País

Uma das grandes críticas das duas estruturas ao Governo prende-se com a contratação de serviços temporários que não permitem a formação adequada dos médicos mais novos. A greve dos médicos visa também reivindicar a revisão das carreiras e das grelhas salariais.



“Um dos argumentos do Ministério da Saúde é que não há dinheiro para implementar as medidas propostas pelos sindicatos. No entanto, o Ministério gasta 120 milhões de euros com serviços de empresas de trabalho médico temporário, em vez de abrir concursos atempados para a contratação dos médicos especialistas necessários para o SNS”.



De acordo com a classe, este facto leva a que os utentes não sejam bem atendidos, em hospitais que se encontram “perto da rotura”. É assim pedido que sejam descongeladas carreiras para qualificar os médicos mais novos.



“Para termos médicos mais qualificados nos serviços, é preciso descongelar as carreiras. Só com mais médicos qualificados é possível formar médicos mais novos. Estes médicos mais novos precisam de ter acesso a vagas no internato médico, para não os deixar sem formação”, pode ler-se na mensagem publicada na imprensa desta segunda-feira.



Por estas razões, a FNAM e o SIM convocaram uma greve para os próximos três dias, que visa denunciar a degradação do Serviço Nacional de Saúde.



Ambas as partes lembram que a decisão se deve a dois anos de negociações falhadas com o Governo e pedem a abertura de concursos para mais médicos serem contratados, mais médicos de família para que os utentes tenham maiores tempos de consulta e um máximo de 12 horas de trabalho nas urgências.