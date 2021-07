Sintomas de intoxicação alimentar em Porto de Mós levam nove crianças ao hospital

Segundo o comandante distrital de operações de socorro de Leiria, Carlos Guerra, trata-se de "crianças de um colégio da Marinha Grande, com idades entre os 03 os 09 anos, que foram para uma unidade de turismo no Juncal passar o dia".

"Das 51 crianças, 29 apresentaram sintomas de intoxicação alimentar uma hora e meia após o almoço, almoço que foi transportado pelo próprio colégio", esclareceu Carlos Guerra.

O comandante distrital adiantou à agência Lusa, cerca das 18:20, que, "destas 29 que apresentaram sintomas, nove já foram transportadas para o hospital de Leiria".

"A previsão é a de que todas as vítimas sejam conduzidas para unidades hospitalares da região", enquanto as restantes crianças, que "não apresentavam sintomas, já regressaram a casa".

Àquela hora, estavam no local uma ambulância de suporte imediato de vida de Alcobaça, a viatura médica de emergência e reanimação de Caldas da Rainha, e ambulâncias de socorro dos corpos de bombeiros do Juncal, Porto de Mos, Alcobaça, Maceira e Benedita, com um total de 16 veículos e 33 operacionais.

O presidente da Câmara de Porto de Mós, Jorge Vala, que se encontrava no local naquela hora, acrescentou que sete adultos acompanhavam este grupo de crianças, sendo que os Bombeiros Voluntários do Juncal estão a coordenar a operação em conjunto com o INEM.

No local estão também a autoridade saúde pública e a Proteção Civil Municipal, disse Jorge Vala.