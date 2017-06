SIRESP diz que não houve falhas no funcionamento da rede

Alexandre Brito - RTP 27 Jun, 2017, 16:26 / atualizado em 27 Jun, 2017, 17:20 | País

Num relatório publicado no portal do Governo o SIRESP alega que o "desempenho da rede (...) correspondeu e esteve à altura da complexidade do teatro das operações, assegurando as comunicações e a intorperabilidade das forças de emergência e segurança".

"A Rede Siresp é baseada na tecnologia de comunicações trunking digital TETRA (Terrestrial Trunked Radio), de acordo com o padrão europeu desenvolvido pelo TSI (European Telecommunications Standards Institute)", lê-se no relatório.



A empresa responsável pelo sistema diz que foram realizadas "mais de 100 mil chamadas", que foram "processadas no período crítico, das 19h00, de dia 17, às 9h00, de dia 18, através de 1092 terminais".Diz ainda o SIRESP que "mais de um milhão e 100 mil chamadas" foram "processadas em cinco dias contados desde o início do incêndio, através de 3301 terminais".Nas conclusões do documento enviado ao Governo, o SIRESP explica o funcionamento da rede, um argumento utilizado para sustentar a conclusão de que o sistema não falhou.Diz o SIRESP que "das 16 Estações Base que cobrem a zona do incêndio verificou-se que cinco destas entraram em modo local (LST - Local Site Trunkin), em virtude da destruição pelo incêndio dos cabos de fibra ótica e outros da rede de telecomunicações que asseguram contratualmente a interligação ao resto da Rede".Acrescenta a empresa que "uma característica fundamental de uma rede de comunicações utilizando a tecnologia TETRA, que a distingue de outras redes, é o facto de no caso de uma Estação Base perder a interligação com as restantes poder assegurar as comunicações em modo local nos terminais que estão na sua área de cobertura".Mesmo no caso de falha total da Estação Base, lê-se no documento, o sistema permite "que terminais próximos comuniquem entre si em modo direto (walkie-talkie)".Alega o SIRESP que "mesmo em situações extremas como a que se verificou em Pedrógão Grande fica demonstrado que a Rede SIRESP funcionou de acordo com a arquitetura que foi desenhada para esta rede".Diz ainda a empresa que gere o sistema que "não houve estações fora de serviço por falha de energia elétrica".