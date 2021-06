SIRESP. Ministério da Administração Interna mantém silêncio sobre novo contrato

O tribunal tem agora 30 dias uteis para se pronunciar o que significa que pode fazê-lo até 23 de julho, ou seja, quase um mês depois do contrato em vigor com a Altice terminar: a 30 de junho



Esta semana, a empresa intensificou o braço de ferro com o secretário de Estado da administração interna e assegura que a partir da próxima semana ou assina uma prorrogação do atual contrato ou suspende o serviço. Tudo isto em plena época de incêndios.