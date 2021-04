SIRESP vai acabar no dia 30 de junho, acredita presidente da Altice Portugal

O presidente da Altice Portugal a alertar para o possível fim do SIRESP.



Quanto à implementação da rede 5G no país, Alexandre Fonseca critica o regulador ANACOM, por ter alterado as regras do leilão e admite o recurso a uma providência cautelar para travar estas mudanças no concurso.