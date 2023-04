Sismo de 3,6 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Com epicentro a cerca de dois quilómetros a Este de Serreta, o abalo foi registado às 07:17 (08:17 em Lisboa) e sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, São Bartolomeu, São Mateus, Terra Chã e São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo) e na freguesia de Biscoitos (concelho de Praia da Vitória).

De acordo com a informação disponibilizada no `site` do CIVISA, o sismo foi ainda sentido com intensidade IV nas freguesias de Santa Luzia, São Pedro, Conceição e Ribeirinha (concelho de Angra do Heroísmo); com intensidade IV na freguesia de Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória); e com intensidade III na freguesia da Vila das Lajes (concelho de Praia da Vitória).

Com intensidade V, considerada "forte", os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação, de acordo com a descrição do Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página na Internet.

Quando há uma intensidade de IV, considerada "moderada", os "carros estacionados balançam", as "janelas, portas e loiças tremem" e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger.

Com intensidade III, considerada "fraca), o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", de acordo com o IPMA.