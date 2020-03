Sismo de magnitude 5.3 sentido na Madeira

Um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter foi registado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O sismo "foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escola de Mercalli, na região de São Martinho, no Funchal", refere o IPMA em comunicado, salientando que "não causou danos pessoais ou materiais".