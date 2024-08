Sismos. Proteção Civil vai propor ao governo programa de investimento

"As pessoas que têm dito que podia ter sido emitido um SMS - não pode, porque é um sistema de alerta antes da ocorrência do próprio sistema", e não existe qualquer meio científico que permite prever a ocorrência de um sismo, justificou.Já esta terça-feira de manhã, Duarte Costa terá uma reunião com todos os elementos que estiveram a atuar no sismo, e pretende que se apresente um programa de investimento que será proposto ao Governo.No entanto, o presidente da ANEPC reconheceu que há onde melhorar. "O processo de lições aprendidas que nós temos na Proteção Civil é um processo essencial para agora identificarmos as ações, as transformarmos em lições identificadas e podemos transformá-las em lições aprendidas", afirmou no Telejornal.

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicou à RTP que, durante o sismo desta segunda-feira, a entidade se manteve em coordenação com o IPMA para reunir "toda a informação factual e científica daquilo que estava a ocorrer" e para poder saber que plano deveria ativar.





Além disso, "mantivemos a coordenação com os comandos sub-regionais", adiantou Duarte Costa.