Desenvolvido por uma equipa de cientistas do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, o projeto pretende avaliar de forma precoce os potenciais efeitos na costa de uma tempestade no mar.



Um risco que aumentou devido à ocupação que foi feita em muitos locais do litoral, mas também por causa dos efeitos das alterações climáticas.





Reportagem de Mário Antunes.