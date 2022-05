Sistema de Segurança Interna sem "intervenção direta" no acolhimento de refugiados

Foto: Mário Cruz - Lusa

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna garante que não tem "intervenção direta" no processo de acolhimento de refugiados. Obrigado ao segredo de Estado, Paulo Vizeu Pinheiro não falou esta quarta-feira, no Parlamento, sobre quem está ou não a ser vigiado, ou se há ou não relatórios feitos sobre a polémica associação de Setúbal.