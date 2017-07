Situação mais calma em Vila Velha de Ródão

"Os meios aéreos estão no terreno e a situação está tranquila", afirmou Luís Pereira, presidente da câmara de Vila Velha de Ródão.



No entanto, o autarca mostra alguma preocupação com a parte da tarde "porque é sempre um período mais crítico, dadas as temperaturas e as condições do terreno e a dimensão que o incêndio teve".



"Creio que os meios que estão no terreno são suficientes para acautelar alguma coisa. Mas, vamos ver como é que vai evoluir a situação".



Luís Pereira confirmou que não existem localidades em risco, "neste momento aquilo que mais nos preocupa é localidade de Perdigão, onde tivemos um reacendimento, toda a freguesia de Fratel que desde ontem à tarde nos oferece muita preocupação".



"Estamos aqui com todos os meios no terreno, com as máquinas de rasto a tentar fazer todos os esforços para controlar o incêndio e não deixar estender à freguesia de Fratel", rematou.