Só em janeiro é que creches gratuitas abrangem estabelecimentos privados

José Sena Goulão - Lusa

Só a partir de janeiro é que as creches gratuitas vão passar a abranger os estabelecimentos privados. O governo tinha anunciado que iria estabelecer acordos com as creches privadas, para as situações em que não houvesse vagas suficientes no sector social. No entanto, essa comparticipação só vai começar a ser paga a partir do próximo ano, explica à Antena 1 Susana Baptista, presidente da associação de creches e pequenos estabelecimentos do ensino particular.