Sobrecarregar a Rua da Madalena pode impedir sucesso do Plano da Câmara de redução de emissões na Baixa

Miguel Coelho diz que vai propor alterações para que os moradores não fiquem prejudicados. E já identificou os principais problemas deste Plano. É o caso da Rua da Madalena, que não vai ter restrições à circulação e que o presidente da Junta receia que fique sobrecarregada de tráfego.



A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior é entre as quatro freguesias abrangidas a que de longe tem mais área abrangida para a nova ZER - Zona de Emissões Reduzidas Avenida-Baixa-Chiado. Mais de 70 por cento do Plano incide nesta freguesia da Baixa.



Há ruas que passam a ser pedonais, como a Rua Garret no Chiado; que ficam apenas com circulação de transportes públicos como a Rua da Prata e ruas em que vão ser eliminadas vias de transito automóvel para serem criadas ciclovias, como a rua do Ouro.



Ouvido pela Antena 1, o presidente da Junta de Santa Maria Maior elogia a intenção de tirar carros da zona histórica, mas diz que o Plano tal como foi apresentado pela Câmara está destinado ao fracasso.

