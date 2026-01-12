Sobrinho Simões. Cancro não terá vacina mas pode ser cada vez mais controlado

É precisamente para desmontar mitos, esclarecer dúvidas e aproximar a ciência dos cidadãos que arranca na terça-feira a quinta edição do ciclo “Tratar o Cancro por Tu”, uma iniciativa do IPATIMUP, em parceria com a Antena 1. A edição prolongar-se-á até março em várias cidades do país, incluindo Matosinhos, Guarda, Évora, Viana do Castelo, Guimarães e Angra do Heroísmo.



Uma visão que está no centro desta iniciativa, já responsável por 24 sessões, mais de 3.500 participantes e presença em 15 cidades.

c/ Lusa