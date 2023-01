Socialista Nuno Vaz eleito presidente do Conselho Regional do Norte

Nuno Vaz foi o primeiro subscritor da única lista submetida ao Conselho Regional do Norte, mantendo como vice-presidente António Pimentel (PSD), presidente da Câmara de Mogadouro.

A eleição dos presidente e vice-presidente do órgão consultivo da CCDR-N realizou-se hoje, em Mogadouro, no distrito de Bragança.

Nuno Vaz cumpre o segundo mandato como presidente da Câmara de Chaves, no norte do distrito de Vila Real, que conquistou para o PS em 2017, depois de 16 anos de PSD no poder.

O autarca sucede no cargo a Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha que foi nomeado em setembro para secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, mas que se viu forçado a demitir do Governo em novembro, depois de confrontado publicamente com processos judiciais resultantes das suas atividades enquanto autarca daquele município do distrito de Viana do Castelo.

Miguel Alves está acusado de prevaricação por alegada violação de normas de contratação pública, num processo que teve origem numa denúncia anónima efetuada no portal do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em 03 de julho de 2019, a dar nota de que o então presidente da Câmara de Caminha "celebrara vários contratos com a empresa MIT -- Make It Happen, Branding Comunicacional, Lda, sociedade da empresária Manuela Couto", em 2015 e em 2016.

Por sua vez, o social-democrata António Pimentel, presidente da Câmara de Mogadouro, vai continuar a ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Regional do Norte, para o qual foi eleito a 16 de dezembro de 2021.

António Pimentel está no seu primeiro mandato autárquico como presidente da câmara, tendo ocupado o cargo de vereador entre os anos 2002 e 2013.

O Conselho Regional integra os 86 presidentes de câmara do Norte e cerca de duas dezenas de organizações sociais, económicas, ambientais e científicas representativas do tecido institucional da região.