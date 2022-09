Socialistas querem bancos de terras regulamentado para melhor gestão territorial

Depois de, em 2017, a proposta do Governo não ter passado no Parlamento, os socialistas voltam novamente a trazer o assunto para a agenda política.





O líder parlamentar Eurico Brilhante Dias considera a medida essencial para integrar a chamada reforma da floresta.Os socialistas garantem que a proposta não é sinónimo de ataque à propriedade privada.Eurico brilhante dias adianta que vai ser possível aos proprietários reaver os terrenos durante um período máximo de 15 anos.A proposta vai ser discutida no parlamento no dia 22 de setembro.O PS acredita que o diploma é essencial para um melhor ordenamento da floresta e para dinamizar atividades económicas em várias regiões do país.