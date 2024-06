Socorro aéreo. INEM critica Governo por "ausência de resposta" para abertura de novo concurso

Em comunicado, o INEM garantiu que o serviço de helicópteros de emergência médica vai manter-se depois de ter sido estabelecido um novo contrato com o operador que já havia realizado o contrato anterior. Perante a "ausência de qualquer resposta por parte da tutela" que permitisse a abertura de um novo concurso público, a "única alternativa à não adjudicação de um novo contrato por ajuste direto seria o país deixar de contar com este serviço, o que seria inaceitável", pode ler-se.

No documento enviado às redações, o INEM adianta que o concurso público para a locação de meios aéreos foi lançado a 1 de janeiro deste ano e que as duas propostas recebidas estavam na ordem dos 12 milhões de euros.



“Face a este resultado, o INEM deu início, em abril de 2024, aos procedimentos para lançamento de um novo concurso público internacional, tendo apresentado à tutela sucessivas e insistentes propostas de nova RCM [Resolução de Conselho de Ministros], salientando sempre o carácter urgente e a necessidade de uma rápida tomada de decisão”.



O INEM explicou que o serviço que terminou mostrou que o atual operador ainda estava disponível para assegurar o serviço e que novo contrato por ajuste direto teve aval do Tribunal de Contas.



Sem resposta por parte da tutela, o INEM explica que a única alternativa seria perder o serviço, o que “seria inaceitável” de acordo com o documento.



A direção do INEM afirmou ainda que tudo fez para acautelar as necessidades e interesses públicos mantendo o serviço de helicópteros de emergência médica.