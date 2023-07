Sondagem. Portugueses concordam com Jornada Mundial da Juventude mas está pior a imagem da Igreja

A última parte do conjunto de inquéritos realizados pelo CESOP – Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica, entre 6 e 15 de julho, incide sobre a Igreja Católica, em particular a questão dos abusos sexuais na Igreja e realização da Jornada Mundial da Juventude, o evento que trará a Portugal cerca de um milhão e meio de jovens que esperam encontrar-se com o papa Francisco.

De uma forma geral, a maioria dos inquiridos concorda que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que trará o papa Francisco a Portugal de 1 a 6 de agosto terá um impacto "mais positivo do que negativo". São 79% dos inquiridos que pensam assim, contra apenas 18% que esperam um impacto "mais negativo do que positivo".







No entanto, este acordo generalizado em volta da realização da JMJ não impede que seja também uma quase maioria (48%) a considerar que as entidades públicas, Governo e autarquias contribuíram com demasiado dinheiro para o orçamento da Jornada. Com 42% a considerarem que os apoios foram adequados, apenas 6% desejariam que essa verba fosse maior.







Em ambas as perguntas foram questionadas subamostras constituídas apenas por pessoas que se consideram católicas. No entanto, a tendência geral não se afasta substancialmente das respostas dadas pela amostra global do inquérito.





Esta constância de respostas de católicos e não católicos mantém-se na questão que indaga sobre a imagem da própria Igreja e como está em relação a há um ano, sendo de notar que nestes últimos meses foram conhecidos os resultados sobre abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Assim, mais de dois terços dos inquiridos (68%) considera que essa imagem "piorou" e apenas 5% viram essa imagem da igreja a "melhorar".







O trabalho da comissão independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja foi também objeto desta inquirição, com 72% a avaliarem positivamente a iniciativa da Conferência Episcopal, respostas idênticas entre a amostra geral e a subamostra dos católicos.







O trabalho desenvolvido pela comissão independente foi também avaliado com respostas positivas (bem e muito bem) na ordem dos 41% (quer a amostra, quer a subamostra).





Nota negativa mereceu a Conferência Episcopal na forma como lidou com os resultados apurados pela comissão: apenas 11% dos inquiridos consideram que lidou "muito bem" (13% entre os católicos), mas 42% dizem que a reacção esteve "mal" e "muito mal" (38% entre os católicos).