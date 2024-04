Sonho da Reforma Agrária resistiu até 2023

"Os tratores traziam a aveia no reboque, lembro-me de haver muita aveia, entravam, porque o portão é grande, e, com um sem-fim, descarregavam lá para dentro", recorda à agência Lusa Augusta Ferreira, antiga dirigente da UCP Boa Esperança.

A aveia "era ajeitada e ficava ali, a granel, em montes" no celeiro e, depois, "ia sendo vendida, ao longo do ano, e, na altura das sementeiras, as pessoas compravam para voltar a semear", prossegue.

No final de 1975, em pleno período da Reforma Agrária e na "ressaca" da revolução do 25 de Abril, nascia a UCP Boa Esperança após a ocupação de várias herdades na zona da vila de Lavre, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora.

Uma vida na UCP Boa Esperança

Augusta Ferreira era criança e não se recorda do período em que ocorreram as ocupações, mas ainda guarda na memória quando entrou na UCP, num dia de novembro de 1976, então com 14 anos, para trabalhar no campo.

"Trabalhei durante oito anos no campo e, depois, vim para o escritório, em 1984", relata, recordando que foi escolhida, num plenário de trabalhadores, para ocupar um lugar em aberto na contabilidade da UCP.

E por lá ficou, primeiro, como funcionária e cooperante e, mais tarde, como presidente da mesa da assembleia, num total de 47 anos, até novembro de 2023, quando foi concluído o processo de liquidação.

Espólio vai para Montemor-o-Novo

O escritório nas antigas instalações parece ter parado no tempo, com secretárias cheias de papelada e estantes com dossiês com mapas de pessoal ou balancetes. Num quadro de cortiça, ainda está afixada a convocatória para uma assembleia geral de 2012.

Estes documentos e outro espólio deverão passar para o Arquivo Municipal de Montemor-o-Novo, que abarca o Centro de Documentação e Arquivo da Reforma Agrária, para serem organizados e disponibilizados ao público.

As instalações da UCP Boa Esperança, situadas numa rua central de Lavre, foram adquiridas pela Câmara de Montemor-o-Novo, que pretende ali instalar um fórum cultural com o nome do escritor José Saramago.

"É o espaço ideal para perpetuar a memória da relação do povo de Lavre com o escritor", realça o vice-presidente do município, Henrique Lopes, lembrando que foi ali que José Saramago viveu um período e se inspirou para a obra "Levantado do Chão".

Numa fase ainda muito embrionária, o projeto prevê a requalificação do imóvel para criação de um auditório multiusos, um espaço expositivo e uma biblioteca, com livros doados pelo próprio José Saramago, entre outras valências.