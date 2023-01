STOP apela a encerramento de escolas

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação apela ao encerramento de todas as escolas do país nos próximos dois dias. É a reação do STOP, depois de terem sido decretados serviços mínimos a partir de quarta feira. O desafio foi deixado no sábado na manifestação que percorreu as ruas de Lisboa, entre o Ministério da Educação e o Palácio de Belém.