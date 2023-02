STOP diz que temas essenciais continuam de fora da mesa de negociações

O presidente do sindicato do STOP considera que a ausência do ministro da Educação na ronda negocial de hoje "é estranho", mas sublinha que o que é importante é que "continuam a não estar em cima da mesa negocial os temas que têm levado tantos milhares de profissionais à luta".