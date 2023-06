Subdiretor da DGS Rui Portugal apresenta demissão

Foto: Rodrigo Antunes/Lusa

O subdiretor da Direção-Geral da Saúde Rui Portugal, até aqui o único candidato à sucessão de Graça Freitas, bateu com a porta e apresentou a demissão do cargo para o qual havia sido nomeado em agosto de 2020.