Summer CEmp. Candidaturas podem ser entregues até esta sexta-feira

Durante quatro dias, vários protagonistas da atualidade nacional e europeia, desde políticos, jornalistas, empresários ou académicos, discutem a Europa em conjunto com jovens estudantes.Podem participar os, independentemente do curso ou do grau de ensino.As candidaturas decorrem até esta sexta-feira , dia 31 de março de 2023. De um total de 120 candidaturas, 40 estudantes serão selecionados.Nos últimos anos, esta iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal já passou por Monsanto (2017), Marvão (2018), Monsaraz (2019), Alcoutim (2021) e Ribeira Grande, Açores (2022).

A escola de verão da Comissão Europeia em Portugal “nasceu da vontade de envolver os atuais e os futuros líderes de opinião no debate sobre a União Europeia e de mobilizar os jovens em torno do que é e do que pode ser o projeto europeu, assim como o papel da Comissão Europeia e dos cidadãos na sua construção”, lê se no comunicado da Representação da Comissão Europeia em Portugal.