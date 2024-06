Suplemento de risco. Governo e forças de segurança continuam reunidos, três sindicatos já abandonaram negociações

A reunião já foi interrompida por três ocasiões durante a tarde e início da noite.

A mais recente proposta do Governo é que o atual subsídio de risco que os policias recebem, no valor de 100 euros, aumente gradualmente em 300 euros, ou seja, atingindo um total de 400 euros até ao início de 2026.







Em julho próximo, as forças de segurança receberiam mais 200 euros de subsídio (ou seja, um valor final de 300 euros).



Em 2025, o suplemento seria de mais 250 euros (diferença de 50 euros). E em 2026 seria alcançado o valor final, novamente mais 50 euros, ou seja, mais 300 euros do subsídio a acrescentar aos 100 euros que já são pagos.







Mediante esta proposta, a segunda que o Governo levou à mesa das negociações esta terça-feira, as forças de segurança não teriam retroativos.







Assim sendo, mesmo com um valor igual para todos os polícias independentemente do posto, os valores avançados pelo Governo continuam longe do que é exigido por sindicatos e associações.







Esta é a quarta ronda negocial entre a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e os sindicatos da PSP e GNR.







c/ Lusa