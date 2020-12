Surto de Covid 19 em lar em Alcanena já fez 15 mortos

Um surto de Covid 19 num lar em Alcanena, no distrito de Santarém, já fez 15 mortos. Há 99 utentes e 47 funcionários infectados, no Centro de Bem-Estar Social de Minde. 14 idosos mantêm-se hospitalizados.